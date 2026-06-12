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В День России в волгоградском ЦПКиО развернули стометровое полотнище триколора

В пятницу, 12 июня, Волгоградская область вместе со всей страной отметила День России. Одной из главных праздничных площадок региона стал Центральный парк культуры и отдыха.

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В пятницу, 12 июня, Волгоградская область вместе со всей страной отметила День России. Одной из главных праздничных площадок региона стал Центральный парк культуры и отдыха.

Утром там провели забег с государственными флагами. Дистанцию в один километр преодолели около 200 человек, неся в руках триколоры. Соревнования прошли в нескольких возрастных группах, победителями признаны 18 участников. Им вручили памятные медали и призы от организаторов и спонсоров.

Днем для посетителей парка организовали выставку ретроавтомобилей — ее подготовила спортивная школа «Юный ястреб». Площадку разместили перед крытым автодромом. А с часу дня на главной сцене стартовала концертная программа силами волгоградских творческих коллективов.

Вечером состоялась ключевая церемония праздника, когда участники торжественно развернули стометровый российский флаг. Шествие с огромным полотнищем направилось от центрального входа в парк к главной сцене.