В День России в волгоградском ЦПКиО развернули стометровое полотнище триколора

Утром там провели забег с государственными флагами. Дистанцию в один километр преодолели около 200 человек, неся в руках триколоры. Соревнования прошли в нескольких возрастных группах, победителями признаны 18 участников. Им вручили памятные медали и призы от организаторов и спонсоров.