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В Керчи задержали мужчину за съёмку военных бензовозов в интересах Киева

В Керчи задержали местного жителя, который снял передвижение военных бензовозов и передал запись за границу. Об этом журналистам сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Источник: Life.ru

По его словам, утром 12 июня в украинских Telegram-каналах появились кадры выезда военной техники из города. Мужчину вычислили и задержали при силовой поддержке ОМОН «Грифон» меньше чем за сутки.

Подозреваемый — гражданин России 1974 года рождения. Следствие полагает, что именно он зафиксировал автомобиль на видео и отправил файл за рубеж. Крючков подчеркнул, что произошло это в День России, назвав поступок «ещё более мерзко и кощунственно».

Советник главы республики отметил, что своими действиями автор ролика демаскировал и дискредитировал военнослужащих. Он раскрыл противнику формы и методы работы, которые сейчас применяются для предотвращения транспортной блокады полуострова.

К операции по установлению личности привлекли сотрудников УФСБ и УМВД России «Керченское». Совместные мероприятия позволили выйти на след подозреваемого в кратчайшие сроки.

Сейчас правоохранители собирают доказательства и выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности по закону.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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