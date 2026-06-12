«Спортс» назвал лауреатов «Премии Трибуны»

Победителей определяют пользователи, экспертный совет и сами финалисты. В состав жюри вошел специальный корреспондент ''Ъ'' Алексей Доспехов. Помимо него определяли победителей бывшие и действующие спортсмены, такие как Александр Кержаков, Федор Смолов и Максим Гончаров, журналисты и комментаторы Денис Казанский, Роман Нагучев и Дмитрий Губерниев, блогеры Дмитрий Позов, Павел Городницкий и Роман Косицын, а также представители спортивных клубов, лиг и федераций.