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Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасился в триколор в честь Дня России

В ОАЭ самый высокий небоскреб засиял цветами флага России.

Источник: Комсомольская правда

Небоскрёб «Бурдж-Халифа» в Дубае, самое высокое здание на планете, в честь Дня России был окрашен в цвета российского флага.

С 2007 года «Бурдж-Халифа» сохраняет статус самого высокого здания в мире. Его высота составляет 828 метров, а фасад оборудован одним из крупнейших в мире LED-экранов, которые используются для украшения и подобных акций.

Уже по традиции, 12 июня каждого года небоскрёб освещается цветами российского триколора. Это дружественный жест, символизирующий близкие отношения между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Россией.

Ранее KP.RU сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России. В поздравлении говорится о стремлении Вашингтона содействовать мирному урегулированию конфликта и наладить более конструктивные отношения с Россией. Рубио подчеркнул надежду на прочный мир и процветание российского народа.

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