Косметолог Русова объяснила, как сон влияет на процессы старения кожи

Долгое пребывание на солнце представляет особую опасность для людей со светлой кожей, рыжими волосами и голубыми глазами, поскольку они обгорают быстрее остальных. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-дерматовенеролог и косметолог Элина Ахматова, пояснив, что продолжительность безопасного загара напрямую зависит от фототипа кожи и обладателям светлой внешности достаточно нескольких минут под прямыми лучами. Люди с более смуглой кожей переносят ультрафиолет лучше, но их кожа также подвержена фотостарению и риску развития заболеваний при чрезмерном загаре.