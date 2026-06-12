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Косметолог Русова объяснила, как сон влияет на процессы старения кожи

Косметолог Марина Русова заявила, что красота кожи зависит от качества сна.

Источник: Аргументы и факты

Полноценный ночной отдых является одним из самых эффективных способов сохранения молодости и здоровья кожи без дорогостоящих процедур. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог и косметолог Марина Русова.

Во время сна организм запускает важнейшие процессы выработки гормонов и синтеза коллагена для восстановления тканей. Специалисты рекомендуют спать от семи до девяти часов ежедневно в одно и то же время для поддержки гормональной системы.

Косметологи рассматривают лицо как биомеханическую систему и советуют включать в вечерний уход расслабляющий массаж по линиям лимфатического оттока. Мягкое очищение и питательные средства помогут организму правильно подготовиться к полноценному ночному восстановлению.

Выбор позы для сна и качество постельных принадлежностей напрямую влияют на появление морщин и утренних отеков. Эксперт Марина Власова отметила, что эргономичные подушки с адаптивным наполнителем предотвращают появление заломов на коже и улучшают отток жидкости.

Людям, привыкшим спать на боку или на животе, необходимо выбирать специальные анатомические модели для снижения давления на лицо. Специалисты заключили, что качественный отдых остается лучшим методом заботы о себе и продления красоты без финансовых вложений.

Долгое пребывание на солнце представляет особую опасность для людей со светлой кожей, рыжими волосами и голубыми глазами, поскольку они обгорают быстрее остальных. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-дерматовенеролог и косметолог Элина Ахматова, пояснив, что продолжительность безопасного загара напрямую зависит от фототипа кожи и обладателям светлой внешности достаточно нескольких минут под прямыми лучами. Люди с более смуглой кожей переносят ультрафиолет лучше, но их кожа также подвержена фотостарению и риску развития заболеваний при чрезмерном загаре.

Ранее врач София Белаш предупредила о неочевидной причине ускоренного старения.