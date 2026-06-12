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Поезд Таганрог-Симферополь отменят с середины июня

Компания «Гранд Сервис Экспресс» отменяет пассажирский поезд № 483/484 Таганрог — Симферополь. Об этом перевозчик сообщил со ссылкой на решение оперативного штаба Республики Крым.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» отменяет пассажирский поезд № 483/484 Таганрог — Симферополь. Об этом перевозчик сообщил со ссылкой на решение оперативного штаба Республики Крым.

Последний рейс в сторону Крыма отправится до 17 июня. С этой даты поезд перестанет курсировать из Симферополя, а с 18 июня отменяется отправление состава из Таганрога.

Маршрут был одним из прямых железнодорожных сообщений между Ростовской областью и Крымом. Ранее поезд следовал по маршруту Таганрог — Керчь, а затем был продлен до Симферополя.

В компании отметили, что пассажиры смогут вернуть ранее приобретенные билеты без удержания дополнительных сборов.

Перевозчик рекомендовал заранее планировать поездки и рассматривать альтернативные варианты транспортного сообщения с полуостровом.

Причины отмены рейса официально не уточняются. Решение принято оперативным штабом Крыма.

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