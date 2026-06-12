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Авиационную фугасную бомбу уничтожили под Волгоградом

В Городищенском районе пиротехники МЧС уничтожили найденную в Волгограде фугасную авиационную бомбу ФАБ-50.

В Городищенском районе пиротехники МЧС уничтожили найденную в Волгограде фугасную авиационную бомбу ФАБ-50.

Еще одно «эхо войны» обнаружили в Дзержинском районе при проведении земляных работ. Сразу после этого сотрудники МЧС оценили место обнаружения 50-килограммового фугаса.

Сегодня специалисты Донского спасательного центра взорвали бомбу в безопасном месте.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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