В Волгограде перенесут памятник Александру Невскому

ВОЛГОГРАД, 12 июн — РИА Новости. Памятник Александру Невскому в Волгограде перенесут с проезжей части к храму, сообщили в администрации Волгоградской области.
По информации властей, в пятницу этот вопрос был рассмотрен на встрече губернатора Андрея Бочарова с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Памятник расположится на территории Александровского сада ближе к храму при этом будет полностью виден с главной площади города.
«По предложению епархии памятник Александру Невскому перенесут с проезжей части к храму», — говорится в сообщении администрации на сайте.
Бочаров подчеркнул, что перенос монумента будет осуществляться с участием его создателей, работы начнутся в ближайшее время и завершатся в текущем году.
«Обсудив вопрос с Владыкой Феодором, предварительно мы определили ряд мест, где потенциально мог располагаться памятник Александра Невского. И сегодня окончательно приняли совместное решение, что памятник Александра Невского будет располагаться на этой территории», — цитирует администрация слова Бочарова.