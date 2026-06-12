В Волгограде перенесут памятник Александру Невскому

По информации властей, в пятницу этот вопрос был рассмотрен на встрече губернатора Андрея Бочарова с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Памятник расположится на территории Александровского сада ближе к храму при этом будет полностью виден с главной площади города.