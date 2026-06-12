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В Волгограде перенесут памятник Александру Невскому

В Волгограде перенесут памятник Александру Невскому к храму.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 12 июн — РИА Новости. Памятник Александру Невскому в Волгограде перенесут с проезжей части к храму, сообщили в администрации Волгоградской области.

По информации властей, в пятницу этот вопрос был рассмотрен на встрече губернатора Андрея Бочарова с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Памятник расположится на территории Александровского сада ближе к храму при этом будет полностью виден с главной площади города.

«По предложению епархии памятник Александру Невскому перенесут с проезжей части к храму», — говорится в сообщении администрации на сайте.

Бочаров подчеркнул, что перенос монумента будет осуществляться с участием его создателей, работы начнутся в ближайшее время и завершатся в текущем году.

«Обсудив вопрос с Владыкой Феодором, предварительно мы определили ряд мест, где потенциально мог располагаться памятник Александра Невского. И сегодня окончательно приняли совместное решение, что памятник Александра Невского будет располагаться на этой территории», — цитирует администрация слова Бочарова.