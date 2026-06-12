Певица Татьяна Куртукова завершила концерт в Перми хитом «Матушка»

Татьяна Куртукова исполнила популярные песни из собственного репертуара, среди которых «Одного», «Алёшенька», «Ромашка-Василёк» и другие. Выступление завершилось песней «Матушка», которая в 2024 году стала одним из самых популярных музыкальных хитов в русскоязычном интернете.