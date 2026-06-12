Певица Татьяна Куртукова завершила концерт в Перми хитом «Матушка»

Концерт певицы Татьяны Куртуковой в Перми завершился хитом «Матушка», передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru с места событий.
Исполнительница русских народных и авторских песен выступила на трёхуровневой сцене на открытии летнего фестиваля «Город встреч» (16+). Вместе с ней в шоу участвовали пермские музыканты и танцевальные коллективы. За зрелищем наблюдали тысячи зрителей.
Татьяна Куртукова исполнила популярные песни из собственного репертуара, среди которых «Одного», «Алёшенька», «Ромашка-Василёк» и другие. Выступление завершилось песней «Матушка», которая в 2024 году стала одним из самых популярных музыкальных хитов в русскоязычном интернете.
«Матушка! — сказала певица, после чего раздались громкие овации. — Вы готовы петь? Я готова! До этого, получается, разминались».
Пермяки тепло встретили Татьяну Куртукову: зрители дружно подпевали артистке и с удовольствием танцевали под её песни.