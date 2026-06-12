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Обвиняемую в обмане 235 дольщиков Ростова экстрадировали из ОАЭ

В Россию из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали женщину, обвиняемую в мошенничестве при строительстве жилых домов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Источник: Коммерсантъ

В Россию из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали женщину, обвиняемую в мошенничестве при строительстве жилых домов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, с 2003 по 2009 год обвиняемая руководила коммерческой организацией и вместе с супругом и сотрудниками компании привлекала деньги граждан на строительство пяти многоквартирных домов в Ростове-на-Дону.

При этом необходимых разрешений на возведение объектов у застройщика не было.

Следствие считает, что в результате действий фигурантов пострадали 235 участников долевого строительства. Общий ущерб превысил 322 млн руб.

После возбуждения уголовного дела супруги скрылись за пределами России и были объявлены в международный розыск.

Местонахождение обвиняемой удалось установить на территории Объединенных Арабских Эмиратов. По запросу Генеральной прокуратуры РФ и при содействии компетентных органов иностранного государства было принято решение о ее выдаче российской стороне.

Женщина доставлена в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным Генпрокуратуры, экстрадиция стала возможной благодаря взаимодействию российских правоохранительных органов с зарубежными коллегами.

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