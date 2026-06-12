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Самый западный регион нашей страны масштабно отметил День России

В Калининградской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Центральной площадкой традиционно стало Верхнее озеро в Калининграде.

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В Калининградской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Центральной площадкой традиционно стало Верхнее озеро в Калининграде.

Здесь состоялось шествие «Мы вместе — мы едины!», в ходе которого школьники-кадеты пронесли 80-метровый российский флаг. С Днем России жителей и гостей региона поздравили губернатор Алексей Беспрозванных, представители органов власти и общественных организаций.

В рамках торжественной программы также прошли награждения ветеранов, вручение паспортов школьникам и чествование жителей региона, внесших вклад в развитие области. На тематических площадках фестиваля были представлены культурные, спортивные и творческие программы.

Праздничные акции и концерты прошли во всех муниципалитетах Янтарного края.

Ранее мы писали, что опасные находки скрывались под землей в Калининградской области десятки лет.

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