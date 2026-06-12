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Бурдж-Халифа в Дубае окрасилась в триколор в честь Дня России

Башню Бурдж Халифа в Дубае, которая является самым высоким зданием в мире, в пятницу, 12 июня, осветили цветами российского флага в честь Дня России.

Башню Бурдж Халифа в Дубае, которая является самым высоким зданием в мире, в пятницу, 12 июня, осветили цветами российского флага в честь Дня России.

Огромный фасад небоскреба, который превратили в светодиодный экран площадью более 32 тысяч квадратных метров, вечером засветился бело-сине-красными огнями, передает РИА Новости.

Бурдж Халифа является одним из самых главных символов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и главной достопримечательностью Дубая.

В честь Дня России в Москве специалисты установили около 750 флагов и декоративных элементов. Кроме того, около нижней палаты парламента они дополнительно смонтировали фасадное панно и объемно-декоративные конструкции «Крыло». Также праздничные элементы появились на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», площадках «Печатники» и «Руднево».

Ко Дню России во всех районах столицы проходит праздничная программа — жители и гости столицы могут посетить почти 300 культурных площадок, включая музеи, библиотеки и парки, а также ВДНХ, пространства проекта «Молодежь Москвы» и арт-павильоны «Сделано в Москве».

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