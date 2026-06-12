Три часа под ножом и швы на колене: Раскрыты детали экстренной операции Ольги Бузовой

Ранее Бузова опубликовала снимок с окровавленной ногой, чем встревожила поклонников. Фото сделали незадолго до отправки в операционную — артистку привезли с подозрением на перелом после падения в душе у себя дома. Кадр из машины скорой сопровождала подпись «Вот такое утро». Позже стало известно, что Бузову прооперировали.