Три часа под ножом и швы на колене: Раскрыты детали экстренной операции Ольги Бузовой

«После падения сделали операцию, она длилась около трёх часов. Наложили швы. Сейчас Оля отходит от наркоза», — приводит «СтарХит» комментарий пиар‑директора певицы Антона Богославского.
Из‑за травмы организаторы скорректировали гастрольный график — концерт в Ростове‑на‑Дону, который должен был пройти завтра, перенесли на 6 августа.
Ранее Бузова опубликовала снимок с окровавленной ногой, чем встревожила поклонников. Фото сделали незадолго до отправки в операционную — артистку привезли с подозрением на перелом после падения в душе у себя дома. Кадр из машины скорой сопровождала подпись «Вот такое утро». Позже стало известно, что Бузову прооперировали.
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