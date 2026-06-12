Closer: Брижит Макрон поймали в компании таинственного красавца

Супруга президента Франции Брижит Макрон пришла на церемонию прощания с вдовой экс-лидера страны Жака Ширака Бернадетт в сопровождении «красивого телохранителя», пишет Closer, материал перевел aif.ru.
По данным издания, на церемонии прощания в Париже присутствовало множество видных гостей, в том числе Брижит Макрон.
«Когда первая леди подошла к священнику, чтобы обменяться несколькими словами утешения и благодарности, одна деталь сразу же привлекла внимание даже самых опытных наблюдателей. Прямо за ней, словно скала, находился ее безупречно одетый телохранитель», — говорится в материале.
Как отмечается, личность мужчины пока неизвестна. Однако он появлялся на похоронах актрисы Натали Бай.
Ранее сообщалось, что французский журналист Флориан Тардиф в своей книге описал закулисную сторону отношений президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги. Как утверждает автор, в частности, первая леди отсматривает фотографии женщин, претендующих на работу в Елисейском дворце.