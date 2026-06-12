Closer: Брижит Макрон поймали в компании таинственного красавца

«Когда первая леди подошла к священнику, чтобы обменяться несколькими словами утешения и благодарности, одна деталь сразу же привлекла внимание даже самых опытных наблюдателей. Прямо за ней, словно скала, находился ее безупречно одетый телохранитель», — говорится в материале.