Названы АЗС Ростова с самым дешевым бензином

Средняя стоимость топлива на автозаправках Ростова-на-Дону достигает 76,65 ₽ за литр дизельного топлива. При этом в городе остаются АЗС Ростова с самым дешевым бензином и дизелем, где автомобилисты могут заправиться заметно выгоднее среднерыночных цен. Об этом свидетельствуют данные сервиса russiabase.ru на 12 июня.