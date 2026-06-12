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Психолог призвала россиянок не жадничать на комплименты для мужчин

В российской культуре не принято делать мужчинам комплименты, хотя они нуждаются в них не меньше женщин, заявила психолог Анетта Орлова. По её словам, представителям сильного пола гораздо труднее принять похвалу, особенно от дам.

Источник: Life.ru

Однако при этом самопохвала для мужчин — очень доступная речевая стратегия. Эксперт в эфире радио Sputnik призвала всех россиян «не жадничать» на похвалу и обязательно отмечать в окружающих что-то красивое.

Ранее россиянам объяснили, как правильно сделать комплимент, чтобы не задеть человека. По словам психолога, желание отметить чью-то привлекательность нередко приводит к взаимной неловкости.

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