Ученые обнаружили подземную сеть из живых нитей планетарного масштаба

Ученые нашли огромную скрытую грибную сеть, которая пронизывает почву практически по всей планете. Об этом сообщает издание Daily Mail, перевод выполнил aif.ru.
Речь идет об арбускулярных микоризных (АМ) грибах. Это крошечные живые нити, которые образуют одну из самых масштабных и важных систем на планете.
AM-грибы живут в симбиозе с корнями растений, проникают в них и отдают им азот, фосфор и другие питательные вещества. Растения, в свою очередь, делятся углеродом от фотосинтеза.
Такая биосистема перемещает углерод и питательные вещества между растениями и почвой, помогая экосистемам восстанавливаться и удерживать углерод. Сеть содержит примерно 300 мегатонн углерода — это в пять раз больше, чем общий вес всех живущих на Земле людей.
40% мировой сети сосредоточено в диких травяных экосистемах. В сельскохозяйственных землях плотность примерно в два раза ниже, чем в дикой природе. Сами грибы встречаются почти на всех континентах планеты, за исключением ледяных шапок.