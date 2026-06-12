Ученые обнаружили подземную сеть из живых нитей планетарного масштаба

Такая биосистема перемещает углерод и питательные вещества между растениями и почвой, помогая экосистемам восстанавливаться и удерживать углерод. Сеть содержит примерно 300 мегатонн углерода — это в пять раз больше, чем общий вес всех живущих на Земле людей.