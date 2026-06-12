Эксперт Тонкова объяснила, почему нельзя хранить косметику в ванной

Специалист рекомендовала перенести косметичку в спальню или гардеробную, где поддерживается стабильная температура и низкий уровень влажности. В жаркую погоду средства также нельзя оставлять в машине, так как нагрев салона до пятидесяти градусов вызывает расслаивание тональных основ и изменение текстуры кремовых продуктов.