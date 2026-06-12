Эксперт Тонкова объяснила, почему нельзя хранить косметику в ванной

Хранение косметики в ванной комнате или салоне автомобиля приводит к ее быстрой порче из-за перепадов температур и высокой влажности. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Ксения Тонкова.
Специалист рекомендовала перенести косметичку в спальню или гардеробную, где поддерживается стабильная температура и низкий уровень влажности. В жаркую погоду средства также нельзя оставлять в машине, так как нагрев салона до пятидесяти градусов вызывает расслаивание тональных основ и изменение текстуры кремовых продуктов.
Эксперт призвала регулярно проводить ревизию запасов и без сожаления выбрасывать косметику со странным запахом или изменившимся цветом. Для предотвращения преждевременной порчи необходимо хранить тюбики и баночки в закрытых шкафах или ящиках тумбочек, куда не попадают прямые солнечные лучи.
Важным условием сохранения свойств средств является привычка плотно закрывать упаковку сразу после использования и держать большинство продуктов в вертикальном положении. Туши и жидкие помады следует размещать в специальных органайзерах, что предотвращает подтекание и обеспечивает равномерное распределение состава внутри флакона.
Нанесение макияжа пальцами вместо чистых кистей ускоряет загрязнение продукта и сокращает его срок годности. Эксперт посоветовала всегда держать под рукой гигиеничные инструменты для нанесения, чтобы сохранить первоначальное качество косметики на максимально долгий срок.
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