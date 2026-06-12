Обвиняемым в краже книг Пушкина во Франции грозит до 8 лет тюрьмы

Трое мужчин из шести обвиняемых содержатся во Франции. Двое из них уже получили сроки в Литве и Эстонии, но были переданы Парижу для нового суда. Двое других отбывают наказание в Грузии, которая не выдает своих граждан для судебного преследования за рубежом. Единственная женщина на свободе, ей запросили два года условно. Лидеру группировки прокуратура требует восемь лет тюрьмы.