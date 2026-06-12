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Восемь иностранцев погибли за 40 минут в двух ДТП из-за дорожных работ в Венгрии

На северо-западе Венгрии в районе города Дьер в пятницу, 12 июня, произошли две автомобильные аварии, в которых погибли восемь иностранцев из Турции и Молдавии. Местная полиция связала эти происшествия со сложной обстановкой на трассе М1 из-за дорожных работ.

На северо-западе Венгрии в районе города Дьер в пятницу, 12 июня, произошли две автомобильные аварии, в которых погибли восемь иностранцев из Турции и Молдавии. Местная полиция связала эти происшествия со сложной обстановкой на трассе М1 из-за дорожных работ.

Около 04:30 на 114-м километре трассы грузовик с турецкими номерами врезался в строительную технику, в результате чего один из водителей погиб на месте, а в районе ДТП возник многокилометровый затор.

Спустя 40 минут в километре от этого места столкнулись микроавтобус с молдавскими номерами и грузовик. В микроавтобусе находились девять человек — семеро мужчин погибли на месте и еще двое получили тяжелые травмы.

После произошедшего премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал от полиции и местных властей немедленно отчитаться о ситуации с безопасностью на трассе М1 в районе Дьера, передает Life.ru.

26 мая беспилотный автобус турецкой компании Karsan попал в аварию в Гетеборге в первый день работы на линии — транспортное средство резко затормозило, и сзади в него врезался трамвай.

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