Двух российских хоккеистов включили в символическую команду новичков НХЛ

Форвард «Монреаль Канадиенс» Демидов стал лидером голосования среди нападающих, набрав 195 баллов. В завершившемся регулярном чемпионате он записал на свой счёт 62 очка (19 шайб и 43 передачи) в 82 матчах, а в плей-офф добавил ещё девять результативных действий.