Аракчи сделал дерзкое заявление, не дожидаясь подписания документов: «Иран — победитель войны с США»

Аракчи пояснил, что согласно положениям временного соглашения с США уже в ближайшее время будет объявлено об окончании военных действий на всех фронтах (в том числе на территории Ливана). Также предусматривается прекращение блокады со стороны США и возобновление работы Ормузского пролива. При этом, по его словам, Штаты в меморандуме обязуются больше не вмешиваться во внутренние дела Ирана.