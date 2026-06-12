В День России двое жителей КЧР получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

ЧЕРКЕССК, 12 июня. /ТАСС/. Государственные награды отличившимся в профессиональной деятельной жителям Карачаево-Черкесии вручили в День России. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены двое жителей республики, еще пятеро — высшей наградой региона — орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в Telegram-канале.
«По поручению президента России Владимира Путина вручил медали ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени директору Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы Александру Николаевичу Воробьеву и первому заместителю председателя парламента КЧР Хызыру Умаровичу Чеккуеву», — говорится в сообщении.
Жителям региона также вручили почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» и «Заслуженный работник культуры РФ», благодарственные письма президента России за профессиональный труд.
«Высшей государственной наградой республики — орденом “За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой” — отмечены Вячеслав Дерев, Мурат Лайпанов, Фатима Макаова, Борис Уртенов, Ханафий Эльканов. Сегодня также были присвоены почетные звания республики представителям различных сфер деятельности — образования, здравоохранения, культуры, государственной и муниципальной службы, социальной защиты, строительства, экологии и искусства. Поздравляю всех награжденных с заслуженным признанием. Каждый из вас на своей профессиональной стезе проявил лучшие качества человека и гражданина — верность призванию, образцовую самоотдачу, безупречное служение народу и Отечеству», — написал Темрезов.
В День России глава КЧР также вручил первые паспорта школьникам региона, отличившимся в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.