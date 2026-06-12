В День России двое жителей КЧР получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

«Высшей государственной наградой республики — орденом “За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой” — отмечены Вячеслав Дерев, Мурат Лайпанов, Фатима Макаова, Борис Уртенов, Ханафий Эльканов. Сегодня также были присвоены почетные звания республики представителям различных сфер деятельности — образования, здравоохранения, культуры, государственной и муниципальной службы, социальной защиты, строительства, экологии и искусства. Поздравляю всех награжденных с заслуженным признанием. Каждый из вас на своей профессиональной стезе проявил лучшие качества человека и гражданина — верность призванию, образцовую самоотдачу, безупречное служение народу и Отечеству», — написал Темрезов.