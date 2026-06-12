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Донские компании стали реже снижать цены ради выживания

Предприниматели Ростовской области стали реже использовать снижение цен как способ сохранения конкурентоспособности. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Источник: Коммерсантъ

Предприниматели Ростовской области стали реже использовать снижение цен как способ сохранения конкурентоспособности. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Согласно исследованию, в 2025 году о необходимости снижать цены для сохранения позиций на рынке сообщили 10,8% опрошенных предпринимателей. Годом ранее такой вариант ответа выбрали 13,2% респондентов.

Одновременно бизнес стал чаще использовать другие инструменты конкурентной борьбы. Так, 24,5% участников исследования заявили о повышении качества обслуживания клиентов, 20,1% — об обучении и повышении квалификации сотрудников. Еще 15,6% предпринимателей сообщили о приобретении нового оборудования, тогда как годом ранее этот показатель составлял 12,9%.

Авторы мониторинга отмечают, что большинство компаний предпочитают конкурировать не за счет ценовых уступок, а через повышение качества товаров и услуг, модернизацию производства и развитие персонала. Всего о принятии тех или иных мер по повышению конкурентоспособности за последние три года сообщили около 87% участников опроса.

Эксперты считают отказ от ценовой конкуренции в пользу повышения эффективности бизнеса одним из признаков зрелости рынка. В условиях роста издержек, удорожания сырья и дефицита кадров возможности для снижения цен становятся ограниченными, поэтому компании вынуждены искать другие способы удержания клиентов.

Мониторинг также показал, что за последние три года 38,6% предпринимателей отметили увеличение числа конкурентов на своих рынках. Несмотря на усиление конкурентной борьбы, большинство компаний предпочитают делать ставку на качество продукции и услуг, а не на снижение стоимости.

Опрос проводился среди 1 тыс. представителей предпринимательского сообщества из 53 муниципальных образований Ростовской области.