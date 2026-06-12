Донские компании стали реже снижать цены ради выживания

Авторы мониторинга отмечают, что большинство компаний предпочитают конкурировать не за счет ценовых уступок, а через повышение качества товаров и услуг, модернизацию производства и развитие персонала. Всего о принятии тех или иных мер по повышению конкурентоспособности за последние три года сообщили около 87% участников опроса.