Черепах-шпионов и рыб с датчиками обнаружили у берегов Китая

У берегов Китая обнаружили морских черепах и рыб со специальными датчиками, которые могли использоваться для сбора разведданных. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Министерство государственной безопасности КНР.
По данным китайского ведомства, иностранные спецслужбы применяли живых морских животных для скрытого сбора информации в прибрежных водах страны.
На черепахах и рыбах были закреплены сенсоры, которые в постоянном режиме измеряли температуру воды, уровень солености, направление течений и другие параметры морской среды.
В министерстве заявили, что собранные данные передавались за пределы Китая через спутниковые каналы связи. Это позволяло операторам получать информацию почти в реальном времени.
Китайские власти расценили такие случаи как элемент разведывательной деятельности, направленной на получение конфиденциальных сведений о морской обстановке.
В последние годы Пекин регулярно сообщает о выявлении новых способов технической разведки, включая подводные дроны и скрытые сенсорные системы. На этом фоне спецслужбы КНР усиливают контроль в прибрежных районах и призывают граждан сообщать о подозрительных объектах в море.