Mitsubishi и Toyota зарегистрировали в России новые товарные знаки

Японские автоконцерны Mitsubishi Motors и Toyota Motor Corporation официально зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки Absolute и Sienta. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что компании могут выпускать под этими брендами автомобили и запчасти.
Исключительные права на бренд Absolute будут действовать до апреля 2035 года, а на знак Sienta — до ноября 2034 года.
Mitsubishi Triton Absolute представляет собой концептуальный внедорожный пикап, который был впервые представлен публике в 2019 году. На некоторых международных рынках эта модель известна под названием Mitsubishi L200 Absolute.
Toyota Sienta является компактным минивэном со сдвижными дверями, выпускаемым японской корпорацией с сентября 2003 года. Автомобиль создан на базе популярной модели Toyota Vitz и пользуется спросом в сегменте семейных транспортных средств.
Ранее сообщалось, что Range Rover зарегистрировал в Роспатенте бренд на кириллице.