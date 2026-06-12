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Mitsubishi и Toyota зарегистрировали в России новые товарные знаки

Mitsubishi и Toyota зарегистрировали товарные знаки Absolute и Sienta в России.

Источник: Аргументы и факты

Японские автоконцерны Mitsubishi Motors и Toyota Motor Corporation официально зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки Absolute и Sienta. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что компании могут выпускать под этими брендами автомобили и запчасти.

Исключительные права на бренд Absolute будут действовать до апреля 2035 года, а на знак Sienta — до ноября 2034 года.

Mitsubishi Triton Absolute представляет собой концептуальный внедорожный пикап, который был впервые представлен публике в 2019 году. На некоторых международных рынках эта модель известна под названием Mitsubishi L200 Absolute.

Toyota Sienta является компактным минивэном со сдвижными дверями, выпускаемым японской корпорацией с сентября 2003 года. Автомобиль создан на базе популярной модели Toyota Vitz и пользуется спросом в сегменте семейных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что Range Rover зарегистрировал в Роспатенте бренд на кириллице.