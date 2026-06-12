Баста признался в провале своего главного проекта для СКА Ростов

Напомним, Василий Вакуленко стал владельцем СКА Ростов-на-Дону в 2019 году. Позже команда начала выступать в турнирах Медийной футбольной лиги. В разные годы музыкант неоднократно заявлял о планах развития клуба и строительства современной арены, однако реализовать этот проект так и не удалось.