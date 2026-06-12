Донские бизнесмены назвали рост цен на сырье одной из главных проблем для работы

Авторы мониторинга отмечают, что перечень дополнительных проблем, указанных предпринимателями в свободной форме, расширился. Если в 2024 году такие ответы составляли лишь 0,7% от общего числа, то в 2025 году их доля выросла до 2,1%. Среди наиболее часто упоминаемых тем оказались рост цен на сырье и энергоресурсы, а также новые требования к маркировке продукции.