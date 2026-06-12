Врач Богомолова назвала суточную норму потребления чая

Употребление двух-четырех чашек черного или зеленого чая в день способствует снижению риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Богомолова.
Полифенолы, содержащиеся в напитке, защищают клетки от повреждений свободными радикалами и уменьшают окисление вредного холестерина. Эти природные соединения также проявляют противоопухолевую активность, влияя на клеточный цикл раковых образований.
Превышение рекомендуемой нормы приводит к поступлению избыточного количества фторидов и кофеина в организм. Это может спровоцировать развитие флюороза, повышение артериального давления, тревожность и бессонницу при употреблении более шести-восьми чашек в сутки.
Детям разрешено пить не более одной-двух чашек чая в день, а беременным женщинам следует ограничить общее потребление кофеина до 200 миллиграммов. Превышение этой дозы ассоциировано с риском задержки роста плода и низкой массой тела новорожденного.
Травяные чаи не содержат кофеина и могут служить безопасной альтернативой, однако их эффект зависит от конкретного растения. При выборе таких напитков необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и риск развития аллергических реакций.
Ранее были раскрыты последствия ежедневного употребления зеленого чая.