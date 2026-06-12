Колбасы не то, чем они кажутся: в продукции калининградских компаний нашли лишний ДНК

«Службой в рамках мониторинга безопасности от партий продукции — “Колбаса Краковская п/к" 31785–2012"” производства СПК “Коляда” и “Сервелат Люблинский копчёно-варёный в/у” ООО “Фабрика “Люблинские продукты” — были отобраны пробы и направлены для проведения исследований в Калининградскую испытательную лабораторию”, — говорится в сообщении службы.