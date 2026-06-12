44-летняя Карина Кокс рассказала, что стала матерью в третий раз

— Прежде чем я уйду в отпуск, должна вам кое в чем признаться. Возможно, вы и не догадывались, что я — жадина! Я долго не хотела ни с кем делиться этой информацией, но такое счастье уже в карман не спрячешь. Я стала многодетной матерью. Заранее спасибо за поздравления! До новых встреч в эфире, — написала исполнительница в личном блоге.