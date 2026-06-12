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44-летняя Карина Кокс рассказала, что стала матерью в третий раз

Российская певица и бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс в пятницу, 12 июня, сообщила, что в третий раз стала матерью. Она опубликовала в личном блоге кадры, снятые во время беременности, и объявила, что в связи с рождением ребенка берет перерыв и прекращает вести социальные сети.

Российская певица и бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс в пятницу, 12 июня, сообщила, что в третий раз стала матерью. Она опубликовала в личном блоге кадры, снятые во время беременности, и объявила, что в связи с рождением ребенка берет перерыв и прекращает вести социальные сети.

— Прежде чем я уйду в отпуск, должна вам кое в чем признаться. Возможно, вы и не догадывались, что я — жадина! Я долго не хотела ни с кем делиться этой информацией, но такое счастье уже в карман не спрячешь. Я стала многодетной матерью. Заранее спасибо за поздравления! До новых встреч в эфире, — написала исполнительница в личном блоге.

При этом она не раскрыла пол ребенка.

В тот же день пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская показала свою дочь, которой в конце марта исполнился год. На опубликованном в ее соцсетях Виктория сидит у матери на руках и изучает подаренный букет цветов.

Российская актриса Катерина Шпица отправилась на защиту диплома в Пермский институт культуры. С собой она взяла новорожденного сына Богдана, который появился на свет, и мужа Руслана Панова. Позднее артистка опубликовала снимки их совместной поездки.