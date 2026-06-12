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Иран и Оман готовят совместное заявление по управлению Ормузским проливом

Совместное заявление двух стран будет опубликовано в ближайшее время.

Иран и Оман уже в самое ближайшее время опубликуют совместное заявление. Оно будет посвящено вопросу дальнейшего управления стратегически важным Ормузским проливом. Об этом в эфире государственного телевидения Ирана сообщил министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Будет опубликовано в ближайшее время», — анонсировал он заявление двух стран.

Нарушение положений первичного меморандума о взаимопонимании с США приведет к срыву финального соглашения, включающего ядерную тему, заявил Аракчи.

Министр также отметил, что в меморандуме о завершении конфликта с США, который стороны готовятся подписать, Штаты обязуются больше не вмешиваться во внутренние дела Ирана и не нарушать его суверенитет.

При этом он пояснил, что сами переговоры с американцами будут разделены на два этапа и вопросы иранской ядерной программы, а также полного снятия санкций будут обсуждаться лишь на второй стадии — на нее отводится 60 дней после подписания меморандума.

Как писал KP.RU, ранее Аракчи заявил, что Иран стал победителем войны с США.

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