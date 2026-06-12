Врач Буланов рассказал, что делать после обнаружения рака в организме

После установления онкологического диагноза необходимо продолжать глубокое обследование опухоли для подбора эффективной терапии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.
Он отметил, что гистологический анализ отвечает на базовые вопросы о наличии злокачественного процесса и его типе, но одного названия диагноза часто недостаточно для выбора лечения. У двух пациентов может быть похожий гистологический вердикт, однако их опухоли будут по-разному реагировать на лекарственные препараты.
По словам Буланова, врач оценивает дополнительные признаки и особенности клеток, чтобы определить целесообразность таргетной, иммунной или гормональной терапии. Такой подход позволяет найти слабые места новообразования и возможные точки воздействия, которые не видны при стандартном микроскопическом изучении.
Дополнительные исследования не означают сомнение в первичном результате или переделывание диагноза с нуля. Это нормальная последовательность действий в современной онкологии, направленная на создание так называемого молекулярного паспорта опухоли из набора данных, полученных разными методами.
Каждый тест назначается под конкретную задачу и имеет свои показания, ограничения и требования к качеству материала. Получение новых биологических сведений помогает принять взвешенное решение не только по названию болезни, но и по ее индивидуальным характеристикам.
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