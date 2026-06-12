Врач Буланов рассказал, что делать после обнаружения рака в организме

Он отметил, что гистологический анализ отвечает на базовые вопросы о наличии злокачественного процесса и его типе, но одного названия диагноза часто недостаточно для выбора лечения. У двух пациентов может быть похожий гистологический вердикт, однако их опухоли будут по-разному реагировать на лекарственные препараты.