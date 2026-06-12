«Нельзя ограничиваться медицинской помощью»

Уроки, которые Россия извлекла из вооруженных конфликтов, например, Афганистана и Чеченских кампаний, показывают: государство и общество долгое время недооценивали проблему возвращения человека из военной среды в мирную жизнь. Как участник боевых действий в Афганистане — говорю не просто о наблюдениях, а о глубоко личном опыте. Многие ветераны фактически оставались один на один со своими травмами, психологическими состояниями, бытовыми и профессиональными проблемами. Сейчас эта ошибка в значительной степени осознана: за несколько лет появились фонды, программы, социальные координаторы, механизмы поддержки. Но до конца еще не решен вопрос именно долгосрочной интеграции. Ветерану недостаточно сказать: «Мы вам помогли». Ему необходимо дать новый вектор жизни.