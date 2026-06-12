На набережной Перми запустили салют в честь Дня города и Дня России

«Салют был невероятно яркий, торжественный, разноцветный. В небе появлялись узоры звёзд и сердец — очень красиво! Мне показалось, что представление длилось даже больше семи минут. В конце все хлопали и визжали», — поделилась впечатлениями пермячка.