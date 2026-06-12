На набережной Перми запустили салют в честь Дня города и Дня России

Салют в честь Дня города и Дня России запустили на набережной в Перми, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru с места событий.
Праздничный фейерверк запустили в 23:30 с территории городского пляжа в акватории реки Камы. Он продлился семь минут.
На салют пришли посмотреть сотни жителей и гостей города. Многие зрители начали собираться задолго до начала, чтобы занять самые удобные места и насладиться ярким зрелищем в полной мере.
«Салют был невероятно яркий, торжественный, разноцветный. В небе появлялись узоры звёзд и сердец — очень красиво! Мне показалось, что представление длилось даже больше семи минут. В конце все хлопали и визжали», — поделилась впечатлениями пермячка.
После завершения фейерверка люди столкнулись с трудностями при попытке покинуть набережную из-за большого скопления людей.