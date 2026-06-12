В России создали ИИ для оценки риска смерти при инфаркте

Российские ученые разработали алгоритм искусственного интеллекта, который помогает оценивать риск смерти у пациентов с острым коронарным синдромом, сообщает RuNews24.ru.
Разработкой занимались специалисты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина совместно с коллегами из других научных центров.
Алгоритм обучили на данных более 14 тысяч пациентов, проходивших лечение в медучреждениях Коми, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В итоговый анализ вошли сведения о 13,3 тысячи человек и 28 клинических параметрах, включая возраст, давление, лабораторные показатели и результаты обследований.
В основе системы лежит метод машинного обучения CatBoost. По данным разработчиков, точность прогноза по показателю AUC-ROC составила 0,961. Для сравнения, у широко применяемой шкалы GRACE этот показатель равен 0,919.
Ученые отмечают, что новая модель не только оценивает риск летального исхода, но и показывает, какие факторы сильнее всего повлияли на прогноз. Это может помочь врачам быстрее принимать решения при лечении пациентов с сердечным приступом.
При этом авторы подчеркивают, что перед внедрением алгоритма в клиническую практику необходимы дополнительные исследования и проверка его эффективности.