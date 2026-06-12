МВФ одобрил выделение Украине транша на $690 млн, несмотря на срыв условий

По оценкам фонда, около 45% украинской экономики сейчас находится в тени, и часть этих средств власти должны вывести в официальный сектор. Представители МВФ подчёркивают, что фонд поддерживает усилия киевского режима по повышению собираемости налогов и сокращению неофициального сектора экономики. Эти меры также входят в условия программы финансовой помощи Украине.