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Один человек погиб, 11 ранены при стрельбе в американском Мидленде

В Техасе снова стрельба — к месту прибыла армия из 50 полицейских.

Источник: Комсомольская правда

В Мидленде, штат Техас, снова инцидент со стрельбой, сейчас он уже исчерпан. По данным местных властей, подозреваемый погиб. Мэр города Лори Блонг подтвердила, что в результате стрельбы один человек скончался, а еще 11 получили ранения.

«Инцидент со стрельбой был урегулирован, подтверждено, что подозреваемый погиб», — написала Блонг в соцсетях.

Отметим, что на юго-западе города в одном из зданий раздались выстрелы. Их было около двадцати. По словам свидетелей, после стрельбы на место происшествия прибыло около пятидесяти полицейских.

Это напоминало небольшую армию. Сотрудники правоохранительных органов использовали беспилотники и специальные автомобили. При помощи дрона было найдено тело подозреваемого, что с ним случилось — пока не ясно.

Ранее KP.RU сообщил, что в результате стрельбы в конце мая у Белого дома в Вашингтоне ранены двое. Один в тяжелом состоянии, сотрудники Секретной службы не пострадали.