Один человек погиб, 11 ранены при стрельбе в американском Мидленде

В Мидленде, штат Техас, снова инцидент со стрельбой, сейчас он уже исчерпан. По данным местных властей, подозреваемый погиб. Мэр города Лори Блонг подтвердила, что в результате стрельбы один человек скончался, а еще 11 получили ранения.