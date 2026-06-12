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Иран готов к компромиссу с США по урану: Тегеран выдвинул ключевое условие

Арагчи: Иран пойдет на разбавление высокообогащенного урана на своей территории.

Источник: Комсомольская правда

Иран готов рассмотреть вариант снижения уровня обогащения своих запасов высокообогащенного урана, однако проводить этот процесс намерен исключительно на собственной территории. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Наша позиция по поводу высокообогащенного урана, то есть до 60%, всегда заключалась в том, что если они хотят, то разбавление его возможно только на территории Ирана», — сказал дипломат в эфире гостелевидения.

Арагчи, не дожидаясь подписания соглашения, сообщал, что Иран вышел победителем из войны с США. По его словам, Вашингтон в меморандуме обязуется больше не вмешиваться во внутренние дела Тегерана.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США намерены изъять запасы высокообогащенного урана Ирана при любом исходе переговоров с Тегераном. Глава Белого дома также пригрозил исламской республике военным сценарием, если договориться не получится.

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