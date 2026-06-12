Иран готов к компромиссу с США по урану: Тегеран выдвинул ключевое условие

«Наша позиция по поводу высокообогащенного урана, то есть до 60%, всегда заключалась в том, что если они хотят, то разбавление его возможно только на территории Ирана», — сказал дипломат в эфире гостелевидения.
Арагчи, не дожидаясь подписания соглашения, сообщал, что Иран вышел победителем из войны с США. По его словам, Вашингтон в меморандуме обязуется больше не вмешиваться во внутренние дела Тегерана.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США намерены изъять запасы высокообогащенного урана Ирана при любом исходе переговоров с Тегераном. Глава Белого дома также пригрозил исламской республике военным сценарием, если договориться не получится.
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