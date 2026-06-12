Конечно, за это Зеленскому со-товарищи пообещали награду. Если они разорят своих граждан еще больше — МВФ выделит им небольшой транш в размере 690 млн долларов. Существенные деньги для украинских коррупционеров, которые будут рады набить ими карманы. А расходы на оборону можно покрыть как раз за счет повышения тарифов.