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МВФ задержал выделение Украине 690 миллионов долларов по кредитной программе

Международный валютный фонд (МВФ) задерживает не менее чем на полмесяца выделение Украине денег в размере 690 миллионов долларов по одобренной кредитной программе. Об этом в путницу, 12 июня, сообщило РИА Новости, изучив документы фонда.

Международный валютный фонд (МВФ) задерживает не менее чем на полмесяца выделение Украине денег в размере 690 миллионов долларов по одобренной кредитной программе. Об этом в путницу, 12 июня, сообщило РИА Новости, изучив документы фонда.

МВФ ранее сообщил, что достиг с киевскими властями предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств в размере 690 миллионов долларов.

При этом до момента фактического перевода средств Украине предстоит еще получить одобрение руководства фонда. А заседание совета управляющих МВФ не пройдет ранее середины июня.

Из изученного агентством графика выплаты кредитных траншей Киеву следует, что нынешний платеж планировался к предоставлению еще 1 июня, но не был выдан. Окончательная дата, когда Украина получит деньги, до сих пор остается неизвестной.

8 июня глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, сообщила, что ЕС планирует перевести Украине первый транш из нового 90-миллиардного кредита в размере 5,9 миллиарда евро на беспилотники уже в июне.

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