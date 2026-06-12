МВФ задержал выделение Украине 690 миллионов долларов по кредитной программе

Международный валютный фонд (МВФ) задерживает не менее чем на полмесяца выделение Украине денег в размере 690 миллионов долларов по одобренной кредитной программе. Об этом в путницу, 12 июня, сообщило РИА Новости, изучив документы фонда.
МВФ ранее сообщил, что достиг с киевскими властями предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств в размере 690 миллионов долларов.
При этом до момента фактического перевода средств Украине предстоит еще получить одобрение руководства фонда. А заседание совета управляющих МВФ не пройдет ранее середины июня.
Из изученного агентством графика выплаты кредитных траншей Киеву следует, что нынешний платеж планировался к предоставлению еще 1 июня, но не был выдан. Окончательная дата, когда Украина получит деньги, до сих пор остается неизвестной.