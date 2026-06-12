В Иране показ фильма про СВО «Малыш» вызвал ажиотаж

ТЕГЕРАН, 12 июня. /ТАСС/. Показ военной драмы про СВО «Малыш» впервые прошел в кинотеатре Тегерана по случаю Дня России и вызвал настоящий ажиотаж, передает корреспондент ТАСС. Посмотреть российский фильм пришло более 200 человек.
«Показ фильма с субтитрами на персидском языке был организован посольством РФ в Иране совместно с Роскино и Организацией культуры и исламских связей Ирана. Не ожидали такого отклика со стороны иранской аудитории, зал переполнен», — рассказала ТАСС представитель Россотрудничества в Тегеране Лилия Панькина.
В будущем, по ее словам, планируется арендовывать несколько залов для демонстрации российских картин.
«Это был чудесный фильм. Интересная и поучительная история о любви к семье и к своей родине», — отметили в беседе с ТАСС зрители после окончания просмотра.
Военная драма «Малыш» рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать. Главную роль Малыша исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпании «Бибиджи», «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.
ТАСС — генеральный информационный партнер фильма «Малыш».