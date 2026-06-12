В Иране показ фильма про СВО «Малыш» вызвал ажиотаж

Военная драма «Малыш» рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать. Главную роль Малыша исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпании «Бибиджи», «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.