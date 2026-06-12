Появилось фото немецкого дрона-разведчика «Вектор», сбитого в зоне СВО

Telegram-канал «Северный Ветер» опубликовал фотографию немецкого беспилотника «Вектор», который сбили военнослужащие 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» в зоне спецоперации.
Как отмечается, «Вектор» является разведывательным БПЛА самолетного типа. Максимальная дальность его полета составляет 50 километров, а скорость может достигать 100 километров в час. Дрон способен находиться в воздухе в течение 120 минут.
«Впервые украинская армия применила этот тип БПЛА в сентябре 2023 года — тогда он был обезврежен в небе над Брянской областью», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации российские военнослужащие уничтожили пулеметный расчет, противотанковый ракетный комплекс и два танка украинских формирований.