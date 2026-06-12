Михраби исполнил песню на слова Захаровой в День России

Исполнитель Роман Михраби представил на всероссийском молодежном фестивале «Топфест», приуроченном ко Дню России, песню «Взлетаем на грозу», автором текста которой выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а музыку написал композитор Максим Фадеев.
Исполнение артиста сопровождалось эффектным выступлением гимнастки, продемонстрировавшей виртуозное владение мячом.
Роман Михраби известен как обладатель четырех наград фестиваля «Байкальская звезда», трех наград конкурса «Сибирь зажигает звезды», а также лауреат конкурса «Юное дарование Сибири». Кроме того, он принимал участие в телевизионном проекте «Ну-ка, все вместе!».
Ранее Захарова назвала песни «День Победы» и «Нас ждет огонь смертельный» своими любимыми произведениями о Великой Отечественной войне.