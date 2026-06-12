14 июня нижегородцы простятся с замдиректора Ботсада ННГУ Татьяной Хрыновой

Татьяна Рудольфовна отдала работе в ботаническом саду почти полвека. Её не стало внезапно 11 июня в возрасте 67 лет, говорится в сообщении. Всего неделю назад Татьяна Хрынова вела экскурсию по саду и расказывала, как грамотно рвать сирень.