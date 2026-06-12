14 июня нижегородцы простятся с замдиректора Ботсада ННГУ Татьяной Хрыновой

14 июня пройдёт прощание с заместителем директора Ботанического сада ННГУ имени Лобачевского Татьяной Хрыновой.
Об этом собщает MAХ-канал «Бокал прессека». Прощание начнётся в 11:30 в в храме Всемилостивейшего Спаса (улмца Максима Горького, дом 177а).
Татьяна Рудольфовна отдала работе в ботаническом саду почти полвека. Её не стало внезапно 11 июня в возрасте 67 лет, говорится в сообщении. Всего неделю назад Татьяна Хрынова вела экскурсию по саду и расказывала, как грамотно рвать сирень.
Напомним, Ботанический сад ННГУ существует свыше 90 лет, сейчас он занимает более 35 га, здесь произрастают более 5000 растений. Более 100 видов — краснокнижные.