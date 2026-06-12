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Ольга Бузова в слезах вышла на связь: «Очень страшно, больно и обидно»

Бузова вышла на связь и рассказала о самочувствии после операции на ноге.

Источник: Комсомольская правда

Певица Ольга Бузова записала эмоциональное видеообращение после операции на ноге. Артистка призналась, что тяжело перенесла общий наркоз и несколько раз теряла сознание во время восстановления.

«Только сейчас я более-менее пришла в себя после наркоза. Очень сложно отходила, падала в обморок несколько раз. Очень страшно, больно и обидно, что вот так на ровном месте может произойти такое», — сказала телеведущая.

Певица Ольга Бузова Личная страница героя публикации в соцсети.

Бузова переживает, что из-за травмы пришлось перенести концерт в Ростове-на-Дону. Сейчас артистка не может самостоятельно передвигаться. Она принесла извинения поклонникам.

Ранее KP.RU сообщал, что Бузова поделилась кадрами после получения травмы. На фотографиях, сделанных в машине скорой помощи, видна нога артистки со следами крови и зафиксированной шиной. Характер повреждения певица раскрывать не стала.