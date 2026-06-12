Ограничения в аэропортах Москвы, Калуги и Тамбова сняли

«Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Внуково, Домодедово, Шереметьево — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — отмечает пресс‑служба ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, как из международного аэропорта Гамбурга экстренно эвакуировали пассажиров и сотрудников из‑за подозрительного предмета в зоне безопасности. Пограничную стерильную зону покинули все люди, в том числе пассажиры, которые уже прошли предполётный досмотр и заняли места в салонах самолётов.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.