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Ограничения в аэропортах Москвы, Калуги и Тамбова сняли

Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск самолётов в ряде аэропортов — в столичных Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в Калуге и Тамбове. Операционная работа восстановлена после временных ограничений.

«Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Внуково, Домодедово, Шереметьево — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — отмечает пресс‑служба ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал, как из международного аэропорта Гамбурга экстренно эвакуировали пассажиров и сотрудников из‑за подозрительного предмета в зоне безопасности. Пограничную стерильную зону покинули все люди, в том числе пассажиры, которые уже прошли предполётный досмотр и заняли места в салонах самолётов.

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