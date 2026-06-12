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Британия 1 января 2027 года запретит импорт дизтоплива и керосина из нефти РФ

Британия запретит импорт топлива из российской нефти, произведенного в третьих странах.

Источник: Комсомольская правда

Британия с 1 января 2027 года введет запрет на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах из российской нефти. Об этом сообщили в Министерстве бизнеса и торговли страны.

По данным ведомства, действующее сейчас исключение для таких поставок было введено 19 мая для поддержки британских цепочек поставок в переходный период и обеспечения гибкости рынка до вступления новых ограничений в силу.

«Лицензия с самого начала носила временный характер и должна была быть отменена как можно скорее, чтобы усилить давление на Россию», — следует из сообщения министерства.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа нуждается в России для своего выживания на фоне энергетического кризиса. По словам политика, трудности заставляют Евросоюз исправлять прошлые ошибки.

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