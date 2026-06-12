Фестиваль «Топфест» в День России посетили более 75 тыс. зрителей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Всероссийский молодежный фестиваль «Топфест» собрал более 75 тыс. зрителей на Большой спортивной арене «Лужники», передает корреспондент ТАСС. В нем приняли участие Полина Гагарина и Дима Билан.
«Наш фестиваль — не просто концерт, — отметила директор Института поддержки детского блогинга Наталья Локтева. — На одной площадке собираются известные звезды, юные артисты и зрители. Присутствующие в зале становятся соавторами контента и вместе со звездами создают десятки тысяч рилсов, клипов, постов и влогов. Это то место, где блогеры и их аудитория — дети и родители — говорят на одном языке».
На сцене выступили популярные блогеры-миллионники и известные артисты: Влад Кобяков, Глент, Катя Адушкина, Янгер, Марьяна Локель, Настя Кош, Валя Карнавал, Миа Бойко, ЦУ Е ФА, Юля Гаврилина и многие другие. Всего зрителям было представлено более 50 уникальных музыкальных номеров, подготовленных специально для фестиваля.
Московское шоу стало частью Всероссийского гастрольного тура «Топфест», который охватит 15 городов и соберет более 500 тыс. зрителей. Проект, успешно стартовавший в марте в Санкт-Петербурге, уже попал в Реестр рекордов России с более чем 37 млн просмотров по хештегу «Топфест».