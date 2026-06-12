Фестиваль «Топфест» в День России посетили более 75 тыс. зрителей

«Наш фестиваль — не просто концерт, — отметила директор Института поддержки детского блогинга Наталья Локтева. — На одной площадке собираются известные звезды, юные артисты и зрители. Присутствующие в зале становятся соавторами контента и вместе со звездами создают десятки тысяч рилсов, клипов, постов и влогов. Это то место, где блогеры и их аудитория — дети и родители — говорят на одном языке».