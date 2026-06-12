«Ночные волки» доставили в Петрозаводск капсулу с землей из Звездного городка

«Новый арт-объект в виде летящей к звездам ракеты привезли в Петрозаводск байкеры мотоклуба “Ночные волки” и их лидер Александр “Хирург” Залдастанов. В ракете-капсуле — горсть земли из Звездного городка, откуда началась эпоха освоения космоса. Теперь этот символ навсегда останется в центре сквера на площади, которая носит имя первого покорителя космоса Юрия Гагарина», — сказано в сообщении.