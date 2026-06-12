«Ночные волки» доставили в Петрозаводск капсулу с землей из Звездного городка

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июня. /ТАСС/. Новый арт-объект привезли в Петрозаводск байкеры мотоклуба «Ночные волки» — это ракета-капсула с горстью земли из Звездного городка. Она будет находиться в центре сквера Юрия Гагарина, сообщил в «Максе» глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Новый арт-объект в виде летящей к звездам ракеты привезли в Петрозаводск байкеры мотоклуба “Ночные волки” и их лидер Александр “Хирург” Залдастанов. В ракете-капсуле — горсть земли из Звездного городка, откуда началась эпоха освоения космоса. Теперь этот символ навсегда останется в центре сквера на площади, которая носит имя первого покорителя космоса Юрия Гагарина», — сказано в сообщении.
Капсулу изготовили из материалов, применяемых в конструкции космических кораблей на предприятии «Роскосмоса». На ней написано: «Человечество, только лети!».
«Благодарю мотоклуб “Ночные волки” и лично Александра Залдастанова за этот прекрасный проект в память о первом космонавте и одной из самых значимых страниц истории нашей великой страны», — добавил Парфенчиков.